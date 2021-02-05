شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يزيد أوجاع توتنهام في البريميرليج بهدف جورجينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم تشيلسي ديربي لندن بالتغلب على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، مساء الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام هوتسبير في قمة مباريات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جورجينيو هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة (24) من علامة الجزاء. وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيده توتنهام عند 33 نقطة في المركز الثامن.