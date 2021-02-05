شكرا لقرائتكم خبر عن بطولات شهرية للمناطق ينظمها اتحاد البولينغ للسيدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأ الاتحاد السعودي للبولينغ موسمه الجديد لبطولات للسيدات لعام ٢٠٢١ مؤخراً، بعد توقف بسبب جائحة كورونا كوفيد-١٩ العام الماضي مع الاستمرار باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والصحية لضمان سلامة اللاعبات والمنظمين للبطولة في المناطق الرئيسية الـ3 الرياض، الخبر، وجدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولينغ بدر آل الشيخ، أنه في هذا الموسم تم التركيز على زيادة عدد المنافسات المحلية بين اللاعبات في المناطق الرئيسية لرفع مستواهن الفني وتأهيلهن بشكل شهري ومستمر للمنافسة في المنافسات الدولية تحت إشراف المدرب البحريني مسعود صابري مدرب المنتخب السعودي ومساعدي المدرب ماجد عسلاني في جدة، وطارق مظلوم في الخبر.

من جانبها، أكدت عضو مجلس الإدارة المشرفة على مشاركة السيدات الدكتورة رزان بكر أن نظام البطولة يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في 4 أشواط وقد سجل في المناطق الـ3 ما يزيد على ٥٠ لاعبة (24 في الرياض، 18 في جدة، و18 في الخبر)، وستقام البطولة في أول (إثنين) من كل شهر ميلادي وترحب بكافة السعوديات والمقيمات ومواطنات دول مجلس التعاون.

وشهد الموسم الماضي عقبات وقفت أمام ممارسة اللاعبات والمنافسة في اللعبة بسبب الجائحة، ولكن بعد السماح بعودتهن للتدريب والصالات خضعن لبرنامج تدريبي، ساعدهن على المحافظة على لياقتهن الذهنية والبدنية وتطوير مستوياتهن للمشاركة الآن.

ومن أبرز اللاعبات المشاركات في آخر المنافسات الخارجية في بطولة العالم للسيدات، التي أقيمت في لاس فيغاس مشاعل العبدالواحد، أماني الغازي، نهلة عدس، مريم كروز، وغادة نمر.

يذكر أن عددا من اللاعبات حرصن على المساهمة في نشر اللعبة للأطفال والكبار في الفعالية التي أقامها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية هذا الشهر في الرياض والخبر ولاقت رواجا كبيرا.