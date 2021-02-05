خالد مرتجي عن مواجهة بايرن ميونخ المقبلة: فزنا عليهم من قبل

الشارقة - اميمة ياسر - وجه خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر والتحية للاعبي القلعة الحمراء، بعد الفوز على الدحيل القطري في افتتاح مشوارهم بمونديال الأندية.

وقال "مرتجي" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ملعب أون تايم" المُذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": كل الشكر والتحية للاعبي الأهلي على ملحمة الفوز على الدحيل، قطر تلونت باللون الأحمر بعد المباراة، وتحولت لما يشبه بشارع جامعة الدول العربية.

وتابع : كنا نتحدث عن مباراة بايرن ميونخ، وقلنا إننا واجهناهم مرتين قبل ذلك وهزمنا بشق الأنفس، وفزنا عليهم من قبل في القاهرة وأحرز الخطيب هدفًا.

وأضاف "مرتجي": أرى أن اللاعبين سيشاركون في المباراة من أجل الاستمتاع وليس عليهم ضغوط، هم سيواجهون أفضل فريق في العالم.