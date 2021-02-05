رضا عبد العال يهاجم موسيماني بعد الفوز علي الدحيل: ضحك على الدقون

الشارقة - اميمة ياسر - قال رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، إن أداء النادي الأهلي الدفاعي في المباراة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية من أجل الصعود "ضحك على الدقون".

وأضاف "عبدالعال" خلال تحليل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": موسيماني لم يقسم أوقات المباراة، ولم يغير خطه طوال المباراة.

وأشار إلى أن فريق الدحيل القطري لم يؤد بشكل جيد خلال الشوط الاول، متابعا: الدحيل مدخلش المباراة في الشوط الأول، والمفروض موسيماني كان في الشوط الثاني استعان بالسرعات.