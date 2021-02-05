كأس العالم للأندية: انطلاق البطولة بمواجهة بين الأهلي المصري والدحيل القطري

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يلتقي فريق النادي الأهلي المصري والدحيل القطري في مستهل مباريات كأس العالم للأندية التي تقام في الدوحة.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية الخميس، 4 فبراير/شباط، وتستمر حتى 11 من الشهر نفسه.

النادي الأهلي

ويعود النادي الأهلي إلى المشاركة في مونديال الأندية بعد غياب ثماني سنوات. وهو الفريق المصري الوحيد الذي شارك في مباريات الكأس وحصل على الميدالية البرونزية عام 2006.

ويعد هذا اللقاء الأول بين فريق مصري وقطري منذ إنهاء مصر والسعودية والإمارات والبحرين المقاطعة لدولة قطر، بعد قمة العلا في السعودية الشهر الماضي.

Getty Images مدرب النادي الأهلي، بيتسو موسيماني، واللاعب المصري محمد الشناوي.

وهذا هو الظهور السادس للأهلي في المسابقة السنوية، وكان أفضل ظهور له قبل 15 عاما عندما وصل إلى المركز الثالث، ولكنه خسر في الدور نصف النهائي أمام البطل البرازيلي إنترناسيونال.

ويسعى النادي إلى تحسين وضعه بعد فوزه في ثلاث مباريات فقط من 12 مباراة، وخسارته في البقية.

ولم يحقق لاعبو الأهلي في المباريات الـ12 سوى 11 هدفا، بينما تلقى الفريق في شباكه 22 هدفا، منها خمسة أمام مونتيري، وأربعة أمام نادي مكسيكي آخر، هو باتشوكا.

ويسعى نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى الحصول على لقب آخر في قطر في كأس العالم للأندية، ليحتل مكانه في البطولة المكونة من ستة فرق كفائز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وكان الأهلي قد احتفل باللقب التاسع لدوري أبطال أفريقيا العام الماضي، متغلبا على منافسه الزمالك في المباراة النهائية الأولى التي شارك فيها ناديان من البلد نفسه.

وأصبح بيتسو موسيماني، الجنوب أفريقي، ثالث مدرب يفوز بالبطولة مع فريقين، بعد أن قاد ماميلودي صنداونز إلى اللقب عام 2016.

وتلقى الأهلي ثمانية أهداف فقط في 34 مباراة ليحقق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري، وفاز بكأس مصر بركلات الترجيح في ديسمبر/كانون الأول.

ومن بين لاعبي الأهلي محمد 'أفشة' مجدي، الذي كان أدى فوزه على الزمالك إلى إحراز الأهلي لتذكرة الذهاب إلى قطر، وهو واحد من العديد من لاعبي مصر الدوليين في الفريق.

نادي الدحيل

أما نادي الدحيل القطري، بطل الدولة المضيفة، فقد تمكن من بلوغ الجولة الأولى بعد انسحاب نادي أوكلاند سيتي ممثل أوقيانوسيا بسبب الوباء وإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا.

Getty Images المدرب الفرنسي صبري لاموشي مع اللاعب المعز علي.

ويدير نادي الدحيل لاعب منتخب فرنسا الدولي السابق ومدرب رين ونوتنغهام فورست السابق، صبري لاموشي، ويمكن للدحيل الاعتماد على خبرة الدولي المغربي المهدي بن عطية، لاعب بايرن ويوفنتوس سابقا، في الدفاع.

ويستمد النادي الكثير من قوته النارية التي يتمتع بها من الثنائي البرازيلي إدميلسون جونيور ودودو، إذ ظهر الأخير بالمصادفة مرتين مع بالميراس في مرحلة المجموعات بكأس ليبرتادوريس قبل الانتقال على سبيل الإعارة إلى قطر في يوليو.

ومن بين اللاعبين الآخرين المعز علي، الذي سجل تسعة أهداف في فوز قطر بكأس آسيا 2019، وهو ممن يجب مراقبته، بينما انضم المهاجم الكيني مايكل أولونغا مؤخرا إلى الدحيل من نادي كاشيوا ريسو الياباني.