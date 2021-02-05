نشرة الخميس.. الأهلي يصنع التاريخ.. والزمالك كان على حق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 4 فبراير.

الأهلي يتخطى الدحيل بصاروخية الشحات ويضرب موعدًا مع بايرن بمونديال الأندية

تعرف على موعد وملعب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي المونديال

أول تعليق من موسيماني على مواجهة بايرن ميونيخ بمونديال الأندية

هل يقترب الشحات من أبو تريكة؟ ترتيب هدافي مصر بمونديال الأندية

أيمن أشرف رجل مباراة الأهلي والدحيل

قائد الدحيل: أعطينا الأهلي أكبر من حجمهم.. وكانت لدينا الأفضلية

أحمد حمدي لاعب الجونة ينتقل إلى مونتريال الكندي على سبيل الإعارة

"مصدوم من الزمالك".. الخليج 365 يُحاور كاسونجو بعد رحيله

"هناك احتمالات".. دي ماريا يعلق على إمكانية انضمام ميسي إلى باريس

"الزمالك كان على حق".. رسالة من رئيس جالاتا سراي لمصطفى محمد

مايكل أوين: صلاح يجب أن يتحرك من الطرف ليحتفظ بفاعليته

تيجريس أونال يُسقط أولسان هيونداي ويتأهل لنصف نهائي المونديال

"تسوية زائفة".. الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يتحرك ضد الزمالك بسبب أشيمبونج