أيمن أشرف: لو تمتعنا بالتركيز ستختلف الأمور أمام بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي أن الأمور ستختلف في مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد بايرن ميونيخ لو تمتع فريق بالتركيز.

أيمن أشرف حصل على جائزة رجل المباراة في مواجهة الأهلي والدحيل في ربع نهائي كأس العالم للاندية التي انتهت بفوز بطل إفريقيا بهدف نظيف لحسين الشحات.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال أيمن أشرف :"نواجه بطل أوروبا في المباراة القادمة لذلك الأمر يتطلب تركيز أكبر، لكن لو تمتعنا بنفس تركيزنا في مباراة الدحيل ستختلف الأمور أمام بايرن".

ويلعب الأهلي مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الأثنين المُقبل في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب أحمد بن علي أملاً في الوصول إلى النهائي.