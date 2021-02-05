مرتجي: قطر "أحمرت".. ولابد أن نخوض مباراة بايرن للاستمتاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن قطر تحول لونها للأحمر عقب فوزهم على نظيرهم الدحيل في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف مرتجي، خلال مداخله بفضائية أون تايم سبورت:"قطرت أحمرت ولا كأنك في ميدان جامعة الدول العربية، إحساس الفوز جميل وأجمل شيء في الدنيا أن تعود منتصراً".

وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أن فريقه لابد أن يخوض مباراته المقبلة أمام بايرن ميونيخ الألماني للاستمتاع، مضيفاً:"أرى بايرن أحد أعظم الفرق ففاز على برشلونة بسكور لذا لابد أن تلعب للاستمتاع وربنا كبير".

وتابع عضو مجلس إدارة الأهلي:"شكلنا كان يُشرف، الجميع في فيفا كان يريدنا أن نفوز أمام الدحيل ونواجه بايرن ميونيخ، انظروا لسوشيال ميديا بايرن ماذا فعلت عقب المباراة".

وأتم مرتجي تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس الإدارة استحمل كثيراً وعلى رأسهم محمود الخطيب خلال الثلاث سنوات الماضية:"ربنا بيكرمنا لأن الجميع تحمل الضغوطات ويارب نكون عند حسن ظن جمهور الأهلي".

وقاد حسين الشحات، الأهلي لفوز في مباراته أمام الدحيل في الدقيقة 30 بهدف نظيف سجله خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

وبفوز الأهلي على نظيره الدحيل ضربّ موعدًا أمام نظيره الألماني، بايرن ميونخ في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.