أحمد حمدي لاعب الجونة ينتقل إلى مونتريال الكندي على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي مونتريال الكندي، عن ضم أحمد حمدي لاعب الجونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأصدر النادي الكندي بيانا يؤكد فيه توصله لاتفاق لضم لاعب منتخب مصر تحت 23 عاماً.

وأشار بيان النادي الكندي إلى أن حمدي انضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع وجود بند شراء في عقد اللاعب.

وقال أوليفر رينارد المدير الرياضي لنادي مونتريال: "نحن سعداء للغاية بعد ضم لاعب منتخب مصر تحت 23 عاماً".

وأضاف: "هو لاعب يمتلك إمكانيات هجومية، ويمكنه اللعب كلاعب خط وسط مهاجم".

واختتم المدير الرياضي: "إنه ماهر من الناحية الفنية ويمكنه تقديم التمريرة النهائية الحاسمة، نتمنى أن يؤكد ما رأيناه فيه، حتى نتمكن من إبقائه معنا لعدة سنوات".