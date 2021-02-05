طبيب الزمالك: المثلوثي لا يعاني من إصابة مزمنة.. وبنشرقي سيتواجد أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، ان أشرف بنشرقي لاعب الفريق سيتواجد أمام الاتحاد السكندري، مشيراً إلى أن حمزة المثلوثي لا يعاني من إصابة مزمنة.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "تعرض أشرف بنشرقي لكدمة وعمل أشعة وجاءت جيدة وقررنا اراحته بعد شعوره ببعض الالام ولكنه سيعود للتدريبات غدا، وسيكون متواجدا في مباراة الاتحاد".

وأضاف: "شيكابالا عاد الى التدريبات أمس وتدرب اليوم أيضاً بعد أن كان يعاني من إصابة في الظهر، وحميد احداد عاد للتدريبات ولا يعاني من إصابة".

وأكمل أسامة: "المثلوثي أصيب في المران، وسيعود بعد المباراة المقبلة وبعض الاشخاص قالت ان المثلوثي يعاني من اصابة مزمنة وهذا غير صحيح، والمثلوثي كان حزينا من هذه الاحاديث".

وتابع: "محمد عبد الشافي تعرض لإصابة في الركبة وهي قطع بسيط في الغضروف، وتعافى من الاصابة السابقة في الكتف، وسيعود في مدة أقل من ١٥ يوم".

واختتم طبيب الزمالك: "سيف الدين الجزيري ومروان حمدي جاهزان لمباراة الاتحاد ويتدربان بشكل طبيعي مع الفريق، ولم أقم بعمل فحص طبي عند انضمامهم للفريق".