موسيماني: الشعور بالفخر لن يخفف صعوبة مواجهة بايرن ميونخ

أثنى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري على تأهل فريقه للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، عقب فوزه على الدحيل القطري في الدور الثاني للبطولة.

وتغلب الأهلي 1 / صفر على الدحيل اليوم الخميس ليتأهل للدور قبل النهائي في البطولة، حيث يواجه بايرن ميونخ الألماني (حامل لقب دوري أبطال أوروبا) يوم الإثنين المقبل.

وقال موسمياني في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفراس) عقب المباراة إن مباراة بايرن تحتاج لتركيز شديد.

وأضاف: “لاعبو الأهلي جعلونا نشعر بالفخر اليوم بعد تحقيق الفوز والصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية”.‏

وأوضح أن الأهلي المصري واجه فريقًا قويًا اليوم ويضم لاعبين مميزين ويتمتعون بأطوال جيدة، ولكننا نجحنا في تحقيق الهدف وحققنا الفوز.

وشدد موسيماني على أنه كان يتمنى أن يكون أداء اللاعبين في الشوط الثاني على نفس الشكل الذي ظهروا به في الشوط الأول، ولكن في النهاية حقق فريقه الهدف المطلوب وفاز بالمباراة.

وأكد المدرب الجنوب أفريقي أن الدحيل عدل من طريقة لعبه في الشوط الثاني بعد أن دفع بمهاجم ثانٍ، ولكن في النهاية حقق الأهلي الفوز.‏

أشار موسيماني إلى أن الأهلي واجه خطورة من منافسه في الدقائق العشر الأخيرة في المباراة، ‏ولكنها لم تمثل أزمة كبيرة لفريقه.‏

وأشاد موسيماني بالمستوى الذي قدمه والتر بواليا مهاجم الفريق في مباراة اليوم، وأكد أنه ظهر بشكل جيد جدًا، وكان يتمنى أن يحتسب الهدف الذي ‏سجله اللاعب الكونغولي الديمقراطي وأُلغي من خلال تقنية “فار”.‏

كشف مدرب الأهلي أن بواليا بذل مجهودًا كبيرًا في الشوط الأول واستبدله في الشوط الثاني بعد شعوره بالإجهاد.‏

وقال موسيماني: “بواليا متشوق لتسجيل الأهداف مع الأهلي ويحارب بقوة من أجل ذلك، وجميعنا يساعده لتحقيق هذا الهدف”.

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا “نتطلع إلى الأستفادة من أخطاء مباراة اليوم قبل مواجهة بايرن ميونخ التي تحتاج إلى تركيز شديد واستعدادات خاصة جدًا”.

وفي مشاركته الثانية بكأس العالم للأندية، حقق موسيماني انتصاره الأول في البطولة، بعدما خسر مباراتيه في المسابقة اللتين خاضهما مع فريقه السابق صن داونز الجنوب أفريقي في نسخة البطولة عام 2016.