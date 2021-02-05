محمد الشناوي مُتناسيًا الاحتفال: نستعد بقوة لمواجهة بايرن ميونخ

أشاد محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي المصري بصعود فريقه للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه على الدحيل القطري في الدور الثاني للبطولة، المقامة حاليًا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتغلب الأهلي 1 / صفر على الدحيل اليوم الخميس ليتأهل للدور قبل النهائي في البطولة، حيث يواجه بايرن ميونخ الألماني (حامل لقب دوري أبطال أوروبا) يوم الإثنين المقبل.

وقال الشناوي في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي لناديه اليوم الخميس إن الجهاز الفني حرص على دراسة الدحيل طوال الأسبوع الماضي، خاصة أنه يمتلك قوة هجومية كبيرة.

وأضاف “كنا الأفضل خلال الشوط الأول، لأن المنافس كان يلعب بمهاجم واحد، وفي الشوط الثاني تغيرت الأوضاع خاصة بعدما تقدمنا بهدف، وهو ما أدى إلى تغير الأمور”.

وأوضح: “قدمنا مباراة قوية والأهم لنا هو تحقيق الفوز، وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف، ولم يدخل مرمانا أي هدف، وبالتأكيد أشعر بسعادة كبيرة بالمحافظة على نظافة الشباك”.

ووجه الشناوي التهئنة إلى كل اللاعبين والجهاز الفني، على الصعود لمواجهة بايرن، مشيرًا إلى أن المواجهة القادمة ستكون صعبة والفريق سوف يستعد لها بقوة، وتمنى تقديم مستوى قوي في نصف نهائي البطولة.