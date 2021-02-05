صبري لاموشي يوضح سبب سقوط الدحيل أمام الاهلي في مونديال الأندية

أكد الفرنسي صبري لموشي، مدرب فريق الدحيل القطري أن عامل الخبرة هو أحد أهم أسباب الخسارة من الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية.

وخسر الدحيل، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب تتويجه بدوري نجوم قطر في الموسم الماضي، صفر / 1 أمام الأهلي في الدور الثاني لكأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يوم الأحد القادم في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وقال لموشي في تصريحات إعلامية عقب اللقاء اليوم الخميس إن الفريق كان ينقصه الخبرة للفوز على الأهلي فى المباراة التى جمعت بينهما بملعب (المدينة التعليمية).

وأضاف مدرب الدحيل “قدمنا شوطًا ثانيًا جيدًا ورائعًا ولم نستطع التسجيل والتعادل”.

أوضح لموشي: “خسرنا المباراة في الشوط الأ

ول، ولا ألوم اللاعبين. لقد قدموا ما عليهم، ولكن كان ينقصنا الخبرة ، هذه المباريات تحتاج المزيد من الخبرة، وسنحاول الفوز في المباراة القادمة”.