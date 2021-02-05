جمهور الدحيل يتعامل بروح رياضية ويُهنيء الاهلي بالتأهل لملاقاة البايرن

هنأ مشجعون قطريون النادي الأهلي بفوزه، مساء الخميس، في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في بلادهم، رغم أن منافسه باللقاء كان فريقهم الدحيل.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه بهدف دون رد على الدحيل.

وأعرب المئات من مشجعين وإعلاميين رياضيين قطريين، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن إعجابهم بأداء النادي المصري في البطولة، ووصفه بعضهم بأنه “كبير القارة الإفريقية”.

وقال الإعلامي القطري حمد جاسم، في تغريدة عبر تويتر، إن “‏‎الدحيل والأهلي تقاسما الأداء ولم يتقاسما النتيجة، مبروك للأهلي ومحبيه”.

من جانبه، غرد الناشط القطري جابر يعقوب الملا، معلقًا على المباراة بالقول: “‏مبروك لكبير القارة الإفريقية وجماهيره”، في إشارة للنادي الأهلي المصري.

كما علق مذيع قناة “الكأس” الرياضية في قطر خالد جاسم، في تغريدة قائلًا: “الدحيل كان الأفضل في الشوط الثاني وكان ممكن التعادل، لكن قدر الله وما شاء فعل، مبروك يا ‎الأهلي”.

فيما قال المشجع الرياضي حمد القحطاني، عبر تويتر: “‏شوط ثاني ممتاز للدحيل وسيئ للأهلي”.

وأضاف: “الدحيل لم يستفد من السيطرة والفرص بالشوط الثاني. مبروك للأهلي الفوز”.

أما الإعلامي القطري صباح الكواري، فغرد قائلًا: “مبروك للأهلي وجمهوره”.

وبهذا الفوز حجز الأهلي المصري مقعدًا له في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة المقامة في قطر.

وتحقق انتصار الأهلي بفضل لاعب الوسط حسين الشحات، الذي تسلم كرة من على مشارف منطقة جزاء الفريق الخصم ثم سددها قوية عن يمين حارس المرمى القطري.

ويلاقي الأهلي في الدور القادم نظيره بايرن ميونخ بطل أوروبا، في مباراة تقام الإثنين المقبل، على ملعب أحمد بن علي المونديالي.