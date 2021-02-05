تعرف على نتيجة مباراة توتنهام وتشيلسي فى الدوري الانجليزي، فى قمة مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021، ضمن منافسات الجولة 22.

حسم تشيلسي ديربي العاصمة البريطانية لندن في لقائه مع ضيفه توتنهام، بعدما تغلب عليه 1 / صفر.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في ترتيب المسابقة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام، الذي تراجع للمركز الثامن.

وارتدى جورجينيو ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، فيما فشل توتنهام في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليتلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي.

اقيمت المباراة على استاد توتناهم هوتسبير وانطلقت فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 20، بتوقيت جرينتش، 23 بتوقيت جرينتش.

ونقلت مباراة توتنهام وتشيلسي على قناة بي ان سبورتس اتش دي 2، ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي “محمد بركات”، كما نُقلت على قناة بي ان سبورت كونكت.

وتلقي السبيرز صدمة قوية بالهزيمة من برايتون بهدف دون رد بالجولة الماضية، ليفقد المنافسة على اللقب، وأصبح يصارع على محاولة اقتحام المربع الذهبي.

وعاد تشيلسي من جديد إلى سكة الانتصارات بعد الفوز على بيرنلي بثنائية دون رد بالجولة الماضية، ويعد هذا الفوز الأول للمدير الفني الجديد لتوماس توخيل.

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