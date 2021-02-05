أيمن أشرف بعد تتويجه برجل المباراة: “حققنا المطلوب أمام الدحيل والقادم أفضل”

أبدى أيمن أشرف، مدافع الأهلي المصري سعادته بالفوز على الدحيل القطري في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأدية، المقامة حاليًا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتغلب الأهلي 1 / صفر على الدحيل ليتأهل للدور قبل النهائي في البطولة، حيث يواجه بايرن ميونخ الألماني (حامل لقب دوري أبطال أوروبا) يوم الإثنين المقبل.

وقال أيمن اشرف، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة،في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس: “الحمد لله قدمنا مستوى متميزًا في مباراة اليوم، ونجحنا في التعامل مع المباراة والمنافس وحققنا المطلوب بالفوز والتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم للأندية”.

وأضاف أن الدحيل فريق قوي ويمتلك عناصر متميزة على المستوى الفردي، وكانت تعليمات الجهاز الفني للأهلي وراء النجاح في إيقاف خطورتهم، واستغلال المساحة الموجودة خلف نصف ملعبهم.

وشدد أيمن أشرف على أن الاستعداد لمباراة بايرن بدأ من الآن، خاصة أن الفريق سيكون على موعد مع مباراة مهمة أمام بطل أوروبا، يحتاج إلى تركيز شديد وتحضير مختلف.