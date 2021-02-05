حسين الشحات: العرض القوي أهم اهداف الاهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال

أعرب حسين الشحات، لاعب الأهلي المصري عن فخره بصعود فريقه للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخ الفريق الأحمر.

وتغلب الأهلي 1 / صفر على الدحيل ليتأهل للدور قبل النهائي في البطولة، حيث يواجه بايرن ميونخ الألماني (حامل لقب دوري أبطال أوروبا) يوم الإثنين المقبل، حيث تقمص الشحات دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .30

وقال حسين الشحات في تصريحات إعلامية لقناة ناديه اليوم الخميس إن الأهم له اليوم هو فوز الأهلي وليس الهدف الذي سجله، لا سيما أن الأهداف تأتي بمجهود الجميع وتحسب للفريق بالكامل.

وأضاف: احترمنا فريق الدحيل ودرسنا نقاط القوة والضعف بشكل جيد قبل المباراة، وحققنا الفوز بعد مباراة صعبة وقوية أمام منافس صعب”.

عن المواجهة المقبلة للأهلي في البطولة، قال الشحات: “بايرن ميونخ فريق من أفضل فرق العالم، وسنبدأ التجهيز للمباراة على النحو الأمثل لتقديم عرض قوي والظهور بشكل جيد”.

وتتجدد المواجهة بين الأهلي وبايرن بالعاصمة القطرية الدوحة، التي استضافت آخر مواجهة ودية بين الفريقين عام 2012، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني 2 / .1