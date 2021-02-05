طاهر محمد طاهر: جاهزون لمواجهة بايرن ميونخ..الأهلي يستطيع!

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي المصري أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الدحيل واستحق الفوز بالمباراة والصعود للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم للأندية.

وتغلب الأهلي 1 / صفر على الدحيل ليتأهل للدور قبل النهائي في البطولة، حيث يواجه بايرن ميونخ الألماني (حامل لقب دوري أبطال أوروبا) يوم الإثنين المقبل.

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس إن الدحيل من الفرق الكبيرة، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي والجهاز الفني حرصوا على دراسته قبل السفر إلى قطر، ولهذا تمكن الفريق من تحقيق الفوز.

وأضاف طاهر “الأهلي قدم مباراة تكتيكية مميزة، ونجح اللاعبون في إغلاق المساحات، ورغم أن الأداء لم يكن جيدًا في الشوط الثاني، فإن الأهلي أخذ ما يريده من المباراة وهو الفوز والتأهل للدور قبل النهائي”.

وعن المواجهة المقبلة للأهلي، شدد طاهر “بايرن فريق كبير وصاحب تاريخ عريق كما أنه بطل أوروبا، مواجهته بالتأكيد لن تكون سهلة، لكن الأهلي دائما جاهز وسوف يخوض اللقاء بكل قوة وتركيز”.