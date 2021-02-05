مدافع الاهلي يُتوج بأفضل لاعب في مباراة الدحيل من اللجنة المنظمة لمونديال الأندية

حصل أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي المصري، على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها فريقه على الدحيل القطري، 1 / صفر في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.

وكان الأهلي قد فاز بهدف سجله لاعبه حسين الشحات في الدقيقة 30 من المباراة.

وتأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي من البطولة، ليضرب موعدًا مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا في المباراةالمقرر لها يوم الإثنين المقبل.