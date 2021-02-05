توخيل يواصل بدايته الجيدة مع تشيلسي بهزيمة توتنهام

محمد الفلاح - الجمعة 5 فبراير 2021

صورة أرشيفية

واصل توماس توخيل بدايته الرائعة كمدرب لتشيلسي بتغلبه على فريق المدرب جوزيه مورينيو بالفوز 1-صفر على مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدف من ركلة جزاء نفذها جورجينيو في الشوط الأول اليوم الخميس.



وحصد الألماني توخيل، الذي تولى المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد الأسبوع الماضي، سبع نقاط من ثلاث مباريات في الدوري ولم تهتز شباك الفريق تحت قيادته حتى الآن.

ومنح جورجينيو الفوز لتشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 24 بعد تدخل متهور من إيريك داير ضد تيمو فيرنر، لم يبرهن على هيمنة تشيلسي على توتنهام الذي خسر المباراة الثالثة على التوالي في الدوري لأول مرة منذ 2012.

وسنحت الكثير من الفرص لتشيلسي لزيادة تقدمه في الشوط الثاني، إذ اقترب كالوم هودسون-أودوي وميسون ماونت من هز الشباك، وفي المقابل أرسل كارلوس فينسيوس مهاجم توتنهام، الذي شارك بدلا من المصاب هاري كين، ضربة رأس رائعة قرب النهاية لكنها ذهبت إلى جوار المرمى.

واستحق تشيلسي الفوز الذي دفعه للمركز السادس برصيد 36 نقطة من 23 مباراة، بينما تراجع توتنهام، الذي تصدر الدوري في ديسمبر كانون الأول الماضي، للمركز الثامن برصيد 33 نقطة.