الامارات | «كورونا» يعطّل انطلاقة لاعب أتلتيكو الجديد دمبيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يعطّل انطلاقة لاعب أتلتيكو الجديد دمبيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني، أمس، أن مهاجمه الفرنسي موسى دمبيلي، المعار حديثاً من ليون الفرنسي، مصاب بفيروس كورونا. وأفاد نادي العاصمة في بيان بأن الفريق خضع لاختبارات أمس، وأن «نتيجة فحص دمبيلي لجائحة (كوفيد-19) جاءت إيجابية». وتابع: «سيبقى المهاجم معزولاً في منزله، على أن يلتزم بشكل صارم بالتوصيات المتبعة من قبل السلطات الطبية وبروتوكول الدوري الإسباني». ولم يحصل دمبيلي (24 عاماً) على فرصة ارتداء قميص فريقه الجديد، إذ حتّمت عليه «كورونا» أن يبقى في الحجر المنزلي. وبات رابع لاعب في صفوف متصدر «الليغا» بفارق 10 نقاط عن برشلونة وريال مدريد، تأتي نتيجته إيجابية في الأيام الأخيرة، بعد لاعبي الجناح البرتغالي الدولي جواو فيليكس، والبلجيكي يانيك كاراسكو، والمدافع ماريو هرموسو.

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