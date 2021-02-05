الامارات | 180 فارساً في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن 180 فارساً في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز في نسختها الـ21 من فئة النجمتين.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان: «يشارك في البطولة نخبة الفرسان من 18 دولة، ورصدت اللجنة المنظمة 350 ألف درهم جوائز مالية للفائزين، ويقدر عدد الخيول بنحو 250 خيلاً، ويشارك فيها نحو 180 فارساً وفارسة». وأضافت: «ينظم البطولة نادي الشارقة للفروسية والسباق، برعاية لونجين، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وإسطبلات الشراع، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية، وشركة كافالور، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وشروق، وفندق سينترو الشارقة». ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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