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الامارات | تأجيل سباق دبي للدراجات المائية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سباق دبي للدراجات المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل سباق دبي للدراجات المائية - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات 2021، الذي كان مقرراً له أن يقام غداً في شاطئ الشروق.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان، أمس: «أخطرت اللجنة المنظمة في النادي المتسابقين المشاركين والجهات المتعاونة بالقرار، وأكدت أن اللجنة المنظمة ستحدد موعداً جديداً لإقامة الحدث، متى ما تهيأت الظروف المناسبة لتنظيمه ضمن الفعاليات البحرية في عام 2021».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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