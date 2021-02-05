الامارات | غيابات الوصل تزعج هيلمان أمام حتا «المتجدّد»

شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الوصل تزعج هيلمان أمام حتا «المتجدّد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوصل إلى مواصلة نتائجه الجيدة، عندما يلتقي مع حتا الساعة 17:30 على استاد الوصل في زعبيل بالجولة الـ15 من دوري الخليج العربي، ولكن ستتسبب الغيابات المؤثرة بـ«الإمبراطور» في إزعاج كبير للمدرب، البرازيلي أودير هيلمان، بينما يتسلح «الإعصار» بالصفقات الجديدة التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية وبلغت 10 صفقات جديدة.

ويعيش الوصل أفضل فتراته في الموسم الحالي بقيادة المدرب البرازيلي، بعدما لم يتلقَ الفريق أي خسارة في آخر ست مباريات لعبها، بفوزه على خورفكان وبني ياس، وتعادل مع شباب الأهلي والظفرة، بينما تأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بتعادله ذهاباً وفوزه إياباً على الشارقة، ولكن سيواجه الوصل صعوبات عدة بغياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، أبرزهم فابيو ليما والأرجنتيني نيكولاس أوروز والبرازيلي رونالدو مينديز.

ويأمل الوصل أن يواصل انتصاراته ويقترب من المركز الرابع، إذ يمتلك «الأصفر» 20 نقطة في رصيده بالمركز الثامن بفارق أربع نقاط عن النصر والعين في المركزين الرابع والخامس.

في المقابل، يخوض حتا المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تعاقدت إدارة النادي مع 10 لاعبين جدد، ويسعى إلى تحقيق الفوز الأول له في الدوري بالموسم الحالي، خصوصاً أن الفريق يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news