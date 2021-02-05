الامارات | لقب «شتاء الهواة» حائر بين 4 فرق.. أبرزها البطائح

شكرا لقرائتكم خبر عن لقب «شتاء الهواة» حائر بين 4 فرق.. أبرزها البطائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل منافسات دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة اليوم إلى محطتها الختامية في مرحلة الذهاب، حيث تحتفظ أربعة فرق بأمل تحقيق لقب «الشتاء».

ويتصدر الترتيب البطائح بـ19 نقطة، ثم فريق الإمارات بـ18، ودبا الفجيرة والعروبة، ولكل منهما 17 نقطة، بينما الحمرية خامسا (13)، ودبا الحصن ومسافي في المركزين السادس والسابع بـ12 نقطة، يليهما العربي والتعاون في المركزين الثامن والتاسع بـ10، وفي المركز الأخير الذيد بنقطة واحدة.

ويملك البطائح الفرصة الأبرز لتحقيق «لقب الشتاء»، كون الفوز يحسم الأمر دون النظر إلى نتائج الآخرين، بينما يحتاج الإمارات الفوز وتعثر البطائح. وبإمكان دبا تحقيق اللقب إذا فاز على العربي، مع تعادل الإمارات والبطائح والعروبة.

وتقام اليوم ثلاث مباريات، حيث يلعب الساعة 5:15، دبا الحصن مع مسافي، بينما عند الساعة 5:20 يواجه الإمارات مصفوت، وبالتوقيت نفسه يلتقي الحمرية مع الذيد، وتختتم الجولة غداً بلقاء العروبة مع البطائح، والعربي مع دبا.

وتشهد الجولة أول ظهور للدولي الأردني ياسين البخيت مع الإمارات، وذلك منذ مغادرته «المحترفين» مع الظفرة. في المقابل، يسعى هداف العروبة النيجيري فيكتور لتعزيز صدارته التي يحتلها حاليا بتسعة أهداف، وينافسه مهاجم الإمارات، البرازيلي فارياس بثمانية أهداف.

يتصدر البطائح الترتيب بـ19 نقطة، بينما الإمارات ثانياً بـ18، ودبا والعروبة بـ17 نقطة في الثالث والرابع.

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