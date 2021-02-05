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الامارات | 3 مباريات اليوم في الأسبوع السابع لـ «الدرجة الثانية»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات الأسبوع السابع لدوري الدرجة الثانية بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي فريق لافال يونايتد مع ريجينال على الملعب الرئيس بنادي دبي لأصحاب الهمم الساعة 16:00، ويواجه فريق ليوا كلية الدار على الملعب الفرعي بنادي بني ياس 17:15، بينما يلعب فريق يونايتد سبورت مع فريق أتلتيكو (آرابيا ف.س) على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم 19:45.

وتُستكمل مباريات الأسبوع غداً بإقامة أربع مباريات، تجمع الأولى فريق يونايتد مع الموج على ملعب النادي الإيراني بدبي 16:00، ويواجه فريق (لاليغا إس بي سي) الهلال يونايتد على ملعب مدينة دبي الساعة 17:20، ويواجه فريق سيتي مع غلف هيروز في ملعب سيتي بمدرسة كينجز البرشاء الساعة 18:35، فيما تجمع المواجهة الأخيرة لمنافسات الأسبوع السابع فريق فورسان هيسبانيا مع فريق بينونة على ملعب ذا سيفنز الرئيس الساعة 19:30.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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