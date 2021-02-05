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موعد لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق النادي الأهلي فريق بايرن ميونيخ بطل والدوري الألماني، يوم الإثنين المقبل الموافق في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تمكن النادي المصري من الفوز على فريق الدحيل القطري.

ويتلقى المارد الأحمر مع البافاري الإثنين المقبل على أرض ملعب استاد أحمد بن على المونديالي، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت الدوحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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