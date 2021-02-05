شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف الألمانية عن معركة الأهلي وبايرن ميونيخ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الألمانية الضوء على لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية الذي مقرر إقامته الأثنين المقبل عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت قطر.

وقال موقع صحيفة بيلد، إن بايرن ميونيخ تعرف على خصمه بعدما أقصى الأهلي فريق الدحيل من البطولة بهدف نظيف دون رد سجله حسين الشحات من تسديدة رائعة.

أضاف التقرير، أن لقاء البافاري والأهلي سيكون صعبا للغاية خاصة وأن النادي الألماني يحاول مواصلة مشواره في حصد البطولات، وفي نفس الوقت يحاول النادي المصري تحقيق مفاجأة مدوية خلال اللقاء والصعود للدوري النهائي لأول مرة في تاريخه.

وقال موقع ويلت سبورت، إن بايرن ميونيخ قادرا على الإطاحة بالنادي الأهلي من دور نصف النهائي لبطولة المونديال، والوصول للقاء النهائي والتتويج بلقب كأس العالم للأندية.

صورة من موقع صحيفة بيلد الألمانية