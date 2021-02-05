شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بـ«الأحمر» أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنهم سيواجهوا فريق بايرن ميونخ الألماني بالقميص الأساسي الأحمر.



وظهر الأهلي بالقميص الرمادي في مباراة الدحيل القطري اليوم والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

وأوضح قنديل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأهلي سيظهر بالقميص الأحمر الأساسي في مواجهة بايرن ميونخ يوم الإثنين المقبل في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.