شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يعادل رقم عصام الحضري ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادل محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة النادي الأهلي، رقم عصام الحارس الحارس التاريخي للقلعة الحمراء، بعد فوز الفريق على الدحيل القطري بهدف دون رد، بمنافسات كأس العالم للأندية.

وتعتبر المباراة هي الثانية التي ينجح الأهلي خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه من بين جميع مشاركات الفريق في كأس العالم للأندية، حيث سبقها خروج الفريق بـ"كلين شيت" أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي في نسخة 2006 في وجود عصام الحضري حارساً لمرمى بطل أفريقيا وقتها.

وبات الشناوي هو ثاني حارس مرمى في تاريخ الأهلي يحقق الكلين شيت: في كأس العالم للأندية ويخرج من مباراة بشباك نظيفة بعد الحضري في 2006.