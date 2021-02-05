شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشيد بجماهيره في قطر بعد الفوز على الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بدور الجماهير في مباراة الدحيل القطري وتحقيق الانتصار بهدف نظيف.



وأوضح قنديل، في تصريحات من قطر عبر برنامج «نمبر وان» على شاشة قناة النهار، أن جماهير الأهلي كان لها دور كبير في دعم ومساندة اللاعبين.



وأشار إلى أن الجميع كان تركيزه قبل لقاء اليوم على الدحيل القطري والحديث عن بايرن ميونيخ الألماني كان ممنوعًا تمامًا.



وشدد على أن هناك حالة من التنظيم الكامل داخل بعثة الأهلي، مشيدًا بمجهودات محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الفريق.