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شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يهنئ الأهلي: «ملوك إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدحيل القطري، بهدف نظيف، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.
وعلق حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية في «فيسبوك» على مباراة الأهلي والدحيل قائلا: «تأهل ملوك إفريقيا إلى نصف نهائي مونديال الأندية، للمرة الأولى منذ عام 2012، بعد تغلبه على الدحيل القطري».
وأضاف: «الأهلي يمضي قدمًا.. أبطال الثلاثية يطيحون بنادي الدحيل خارج البطولة، في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، حيث سيواجه بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير في رحلة الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية». وقال حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية: «انتصر الأهلي على نادي الدحيل، واكتفى بهدف حسين الشحات في الدقيقة 30».
وتابع: «سيطر بطل إفريقيا على الكرة في الشوط الأول، واستغلها إلى أقصى حد، بعدما سجل عن طريق الشحات وبعدها بثماني دقائق تم إلغاء هدف والتر بواليا بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR».
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