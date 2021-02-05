«تعالوا واحنا هنحبس مروان».. صفحة البايرن بتتكلم عربى.. وتوجه رسالة شديدة الاهلي

الشارقة - اميمة ياسر - سيطرت حالة من الفرحة على الجهاز الفني للأهلي واللاعبين عقب نهاية مباراتهم ضد الدحيل القطري في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوز النسور الحمر وتأهلهم إلى نصف نهائي البطولة.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.

سيل من التعليقات العربية بدأت في التدفق على صفحة بايرن ميونخ على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد صعود الأهلى لمواجهة الفريق البافارى في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل.

ونشر النادي البافاري بوست عبر صفحته: "يوم الاتنين الساعة 8 في ملعب الريان، هنلعب ماتش في كأس العالم للأندية سوا Al Ahly SC"، وتدفقت آلاف التعليقات العربية الساخر منها فقد قال البعض: "تعالوا من غير نوير واحنا هنحبس مروان محسن"، وقال آخر: "مستنينكو بس تعالوا بالناشئين" وغيرها من التعليقات الساخرة.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم، الخميس، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقى الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

وصل الأهلى لنصف نهائي كأس العالم للأندية ليضرب موعدا ناريا مع بايرن ميونخ الألمانى، وذلك بعد تغلبه على نظيره فريق الدحيل القطرى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن ربع نهائي البطولة.

سجل حسين الشحات هدف الأهلى فى شباك فريق الدحيل بالدقيقة 30 من زمن المباراة من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس الفريق القطرى، وألغت تقنية الفيديو "فار" هدف ثان للمارد الأحمر سجله المهاجم والتر بواليا.

وتعد مواجهة الأهلى المرتقبة مع بايرن ميونخ الأفروأوربية الرابعة فى كأس العالم للأندية التى تجمع بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل دورى أبطال أوروبا. حسبم نشر موقع "اليوم السابع".ا

وكانت المواجهة الأولى التى تجمع بين بطل أفريقيا وأوروبا فى مونديال الأندية فى النسخة الأولى عام 2000، وحقق ريال مدريد الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 3 - 0، بينما كان اللقاء الثانى بين إنتر ميلان الإيطالي ومازيمبى الكونغولى فى نهائي نسخة 2010، وانتهى بفوز الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة.

وحقق بايرن ميونخ الفوز على الرجاء المغربي بثنائية نظيفة فى نهائي نسخة 2013، كأخر مواجهة أفروأوروبية بكأس العالم للأندية.

وأصبح الأهلى أكثر الأندية الإفريقية وصولا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية برصيد 3 مرات فى أعوام 2006، 2012 و 2020.

وبذلك يلتقي الأهلي مع العملاق الألمانى بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما يلعب الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.