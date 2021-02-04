شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يكرر إنجاز كريستيانو ورونالدينهو في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما نجح حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بتسجيل هدف الفوز لفريقه على حساب فريق الدحيل القطري، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب المدينة التعليمية في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، كرر الشحات إنجاز ما فعله نجمان عالميان في عالم الكرة هما كريتستيانو رونالدو، ورونالدينهو.

وأصبح الشحات أول لاعب مصري، يسجل بقميص فريقين مختلفين في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سجل هدف النصر في شباك الدحيل خلال لقاء اليوم، وسجل سابقا بقميص العين الإماراتي في شباك الترجي خلال نفس البطولة عام 2018.

ولكن سبق الشحات، النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والذي سجل بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي في نسخة 2008 في شباك جامبا أوساكا الياباني، وعاد «الدون» وسجل بقميص ريال مدريد في نسخة 2017 في لقاء كلوب أمريكا المكسيكي.

الأمر الذي كرره، النجم البرازيلي رونالدينهو بقميص برشلونة الإسباني في مرمى كلوب أمريكا المكسيكي في نسخة 2006 وكرر الأمر بقميص أتلتيكو مينيرو البرازيلي في نسخة 2013 في مرمى الرجاء المغربي.