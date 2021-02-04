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مدرب الدحيل: الخبرة رجّحت كفة الأهلي

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صبري لموشي، مدرب الدحيل القطري، أن الخبرة رجّحت كفّة الأهلي المصري للعبور إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™.

وقال الفرنسي، في تصريحات لقناة «بين سبورت»: «لقد خسرنا المباراة في الشوط الأول، لم يكن أداء فريقنا جيدًا في تلك الفترة. التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت اللقاء».

وأضاف لموشي: «في الشوط الثاني تحسّن مردودنا وأتيحت لنا بعض الفرص لكن لم نتمكن من العودة في النتيجة».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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