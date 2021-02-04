شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الدحيل: الخبرة رجّحت كفة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صبري لموشي، مدرب الدحيل القطري، أن الخبرة رجّحت كفّة الأهلي المصري للعبور إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™.

وقال الفرنسي، في تصريحات لقناة «بين سبورت»: «لقد خسرنا المباراة في الشوط الأول، لم يكن أداء فريقنا جيدًا في تلك الفترة. التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت اللقاء».

وأضاف لموشي: «في الشوط الثاني تحسّن مردودنا وأتيحت لنا بعض الفرص لكن لم نتمكن من العودة في النتيجة».