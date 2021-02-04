شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يستعد للسفر إلى قطر لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد بعثة بايرن ميونخ للتوجه نحو الأراضي القطرية في الساعات القادمة، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ17.

ومن المقرر، أن يخوض البايرن مباراة قبل توجهه لقطر، حيث سيخرج لمواجهة هيرتا برلين في عقر داره، غدًا الجمعة، في الجولة الـ20 من الدوري الألماني.

وأفادت شبكة سكاي سبورت، أن كافة عناصر البعثة البافارية ستخضع لاختبار طبي خاص بفيروس كورونا بعد المباراة مباشرة، قبل السفر إلى الدوحة، مساء الجمعة. وستغادر البعثة مطار برلين مساءً على أن تصل إلى الدوحة، صباح السبت المقبل.