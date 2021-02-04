شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي ونوير وجهًا لوجه في نصف نهائي المونديال.. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الحساب الرسمي لفريق بايرن ميونيخ، صورة تجمع النجم المصري، محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ومانويل نوير، حارس مرمى البافاري، بجانب علي معلول.

وقال الموقع الرسمي للبافاري، سيواجه البايرن فريق الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية، السداسية تنتظرنا يا شباب.

في إشارة من موقع الفريق الألماني من حصد اللقب السادس خلال هذا الموسم الكروي، بعد الفوز بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا، والسوبر الألماني،وكأس السوبر الأوروبي، وبطولة دوري أبطال أوروبا، التشامبيونزليج على حساب باريس سان جيرمان بهدف دون رد أحرزه كومان.

الشناوي ونوير وجها لوجه في نصف نهائي المونديال