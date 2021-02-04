شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال : الأهلي دخل المباراة خائف والإعلام صور لنا الدحيل ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكابتن رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن مباراة الأهلي أمام الدحيل القطري في المباراة الاولى بكأس العالم للأندية كانت جيدة، وأهم نقطة هي الصعود لدور الثاني من البطولة، موضحًا أن الإعلام المصري جعلنا أننا سنواجه ريال مدريد، معقبًا: «الإعلام السبب في أداء مباراة اليوم».

وأضاف «عبدالعال»، خلال تحليل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الأهلي دخل المباراة اليوم بخوف كبير من المنافس، مؤكدًا أن الشحن السلبي للفريق سبب في الاستحواذ السلبي للفريق في الشوط الأول.

وتابع: «الإعلام قدم للأعبين بأن الدحيل يمتلك لاعبين من اسبانيا.. الشوطة الوحيدة للاهلي دخلت هدف»، مشددًا على أنها الكرة الوحيدة التي تم تسديدها خلال الـ90 دقيقة.