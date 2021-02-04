شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: السلطات ترفض السماح لليفربول بدخول ألمانيا لخوض مباراة بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الخميس أن نادي رازن بال شبورت لايبزيج لن يتمكن من استضافة ليفربول في مواجهة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الشهر بعد أن رفضت السلطات إصدار تصريح سفر للنادي الإنجليزي.

ورفضت الشرطة الاتحادية الألمانية طلبا تقدم به النادي صاحب الضيافة للحصول على تصريح خاص كان من شأنه السماح لليفربول بالسفر إلى لايبزيج لخوض مباراة ذهاب دور الستة عشر في 16 فبراير رغم القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان "أبلغت الشرطة الاتحادية نادي لايبزيج اليوم بأن المسألة لا تندرج تحت فئة الظروف الاستثنائية".

وذكرت التقارير أنه سيتعين على لايبزيج الآن البحث عن ملعب بديل للمواجهة ويجب أن يخطر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بأي تغيير بحلول يوم الاثنين المقبل.

وقال لايبزيج إنه لن يصدر أي تعليق اليوم الخميس بشأن مواجهة ليفربول. وسيستضيف ليفربول مباراة الإياب في العاشر من مارس اذار