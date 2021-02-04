شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر: قدمنا مباراة تكتيكية أمام الدحيل.. ومواجهة البايرن صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الدحيل القطري واستحق الفوز بالمباراة، مشددًا على أن الدحيل من الفرق الكبيرة وأن لاعبي الأهلي والجهاز الفني حرصوا على دراسته قبل السفر إلى قطر، ولهذا تمكن الفريق من تحقيق الفوز.

وأضاف طاهر: «الأهلي قدم مباراة تكتيكية مميزة، ونجح اللاعبون في إغلاق المساحات، ورغم أن الأداء لم يكن جيدًا في الشوط الثاني، فإن الأهلي أخذ ما يريده من المباراة وهو الفوز والتأهل لنصف النهائي».

وتعليقًا على مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي المونديال، قال طاهر: «البايرن فريق كبير وصاحب تاريخ عريق كما أنه بطل أوروبا، مواجهته بالتأكيد لن تكون سهلة»، لكن الأهلي دائمًا جاهز وسوف يخوض اللقاء بكل قوة وتركيز.