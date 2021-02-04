شكرا لقرائتكم خبر عن توماس مولر قبل لقاء الأهلي: نريد تتويج عامنا الرائع بلقب مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ، قبل مواجهة الأهلي الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إن فريقه نريد تتويجه عامه الكروي الرائع بلقب مونديال الأندية.

أضاف مولر، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للبافاري، أن لقاء الأهلي سيكون هام بالنسبة لنا، نحن نعلم جيدا النادي المصري، وسنعلب على الفوز من أول دقيقة.