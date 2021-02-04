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الشحات يحقق رقمًا قياسيا في مونديال الأندية بعد صاروخ الدحيل

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أول لاعب مصري يسجل في بطولة كأس العالم للأندية، بقميص فريقين مختلفين. وسجل الشحات هدف الأهلي الأول في شباك الدحيلي خلال اللقاء الذي انتهى شوطه الأول بتوفق أهلاوي.

وكان الشحات سجل أيضا في شباك الترجي التونسي بمقيص العين الإماراتي خلال نسخة مونديال الأندية 2018.

ولم يسجل الشحات للأهلي منذ أن أحرز هدفا في مرمى الإنتاج الحربي يوم 12 يناير الماضي، وتعرض اللاعب لانتقادات بداعي تراجع مستواه.

الأهلي والدحيل "رويترز"

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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