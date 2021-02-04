شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل منشطات للاعبي الاهلي بعد الفوز علي الدحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع بدر بانون وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص المنشطات عقب مباراة الدحيل، التي أقيمت مساء اليوم على استاد المدينة التعليمية، ونجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء.
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