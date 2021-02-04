شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل منشطات للاعبي الاهلي بعد الفوز علي الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع بدر بانون وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص ‏المنشطات عقب مباراة الدحيل، التي أقيمت مساء اليوم على استاد المدينة التعليمية، ونجح ‏خلالها الفريق في تحقيق الفوز والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس ‏العالم للأندية.‏

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه ‏خلال اللقاء.‏