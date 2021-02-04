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أيمن أشرف: جميع لاعبي الأهلي يستحقوا لقب رجل المباراة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ان فريق الأول هو رجل المباراة وليس لاعب واحد فقط

واكد ان الكرة الجماعية وروح الفريق الواحد هي السبب في الفوز اليوم وضرب موعد مع بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للأندية

وحصل ايمن اشرف على جائزة رجل المباراة في لقاء الدحيل القطري الذي حسمه الفريق بهدف نظيف.

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء مما ساعد على نظافة الشباك.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الدحيل بهدف حسين الشحات، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ويضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ الألماني.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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