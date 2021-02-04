شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: جميع لاعبي الأهلي يستحقوا لقب رجل المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ان فريق الأول هو رجل المباراة وليس لاعب واحد فقط

واكد ان الكرة الجماعية وروح الفريق الواحد هي السبب في الفوز اليوم وضرب موعد مع بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للأندية

وحصل ايمن اشرف على جائزة رجل المباراة في لقاء الدحيل القطري الذي حسمه الفريق بهدف نظيف.

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء مما ساعد على نظافة الشباك.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الدحيل بهدف حسين الشحات، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ويضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ الألماني.