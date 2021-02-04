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خالد الغندور: مبروك لفرجاني ساسي عدم التعاقد مع الدحيل

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الاعلامي خالد الغندور، على تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لنصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مبروك للنادي الاهلي الفوز علي الدحيل و مبروك لفرجاني ساسي عدم التعاقد مع الدحيل”.

ويلاقي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ الألماني بطل ، يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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