شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مبروك لفرجاني ساسي عدم التعاقد مع الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الاعلامي خالد الغندور، على تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لنصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مبروك للنادي الاهلي الفوز علي الدحيل و مبروك لفرجاني ساسي عدم التعاقد مع الدحيل”.

ويلاقي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية