شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: من نحن لنواجه بايرن ميونيخ بعد فوزه أمام برشلونة 8-2؟! والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على مواجهة فريقه أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحات عقب تخطى الأهلي عقبة الدحيل: «من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ، فريق كبير فاز على برشلونة 8-2؟!».

وأكمل: «ماذا علىّ أن أتوقع أمام بايرن.. ليس لدينا شيء نخسره أمام بايرن سنلعب من أجل المتعة».

وتابع: «مباراة الدحيل كانت صعبة، الدحيل فريق جيد ومباراة بايرن ميونيخ ستكون صعبة للغاية نحن سنستمتع بها، ليس لدينا شيء لنخسره، سنلعب للاستمتاع بالمباراة فقط».