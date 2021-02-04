شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: من نحن لنواجه بايرن ميونيخ بعد فوزه أمام برشلونة 8-2؟! والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على مواجهة فريقه أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال موسيماني في تصريحات عقب تخطى الأهلي عقبة الدحيل: «من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ، فريق كبير فاز على برشلونة 8-2؟!».
وأكمل: «ماذا علىّ أن أتوقع أمام بايرن.. ليس لدينا شيء نخسره أمام بايرن سنلعب من أجل المتعة».
وتابع: «مباراة الدحيل كانت صعبة، الدحيل فريق جيد ومباراة بايرن ميونيخ ستكون صعبة للغاية نحن سنستمتع بها، ليس لدينا شيء لنخسره، سنلعب للاستمتاع بالمباراة فقط».
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