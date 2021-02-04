شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة: «الأهلي كالعادة يشرفك في كل حتة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على تهنئة الفريق الأحمر وجماهيره عقب الفوز على الدحيل القطري، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في كأس العالم للأندية.

فاز الأهلي على الدحيل القطري، بهدف دون رد، سجله حسين الشحات، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة، لمواجهة بايرن ميونخ الألماني.

نشر محمد أبوتريكة تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي المونديالي.. الأهلي كالعادة يشرفك في كل حتة.. بنحبك يا أهلي.. بالتوفيق في القادم إن شاء الله».