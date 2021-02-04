شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب السعدي يتغنى بالأهلي عقب الفوز على الدحيل ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنى الاعلامي الاماراتي يعقوب السعدي بالنادي الأهلي عقب فوزه على الدحيل القطري، بمنافسات كأس العالم للأندية.

وكتب السعدي عبر حسابه الرسمي بتويتر:" الأهلي المصري يمضي إلى حيث يعرف وإلى حيث اعتاد .. الأهلي يكتب تفاصيل الأعياد".

وأكمل:" فريق ثقيل لن يوقفه " دحيل" .. الأهلي في المونديال حضور وتاريخ وأرقام لم تكن يوما دربا من خيال".

وفاز الأهلي على الدحيل بهدف دون رد ويواجه بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.