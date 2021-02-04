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يعقوب السعدي يتغنى بالأهلي عقب الفوز على الدحيل ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنى الاعلامي الاماراتي يعقوب السعدي بالنادي الأهلي عقب فوزه على الدحيل القطري، بمنافسات كأس العالم للأندية.

وكتب السعدي عبر حسابه الرسمي بتويتر:" الأهلي المصري يمضي إلى حيث يعرف وإلى حيث اعتاد .. الأهلي يكتب تفاصيل الأعياد".

وأكمل:" فريق ثقيل لن يوقفه " دحيل" .. الأهلي في المونديال حضور وتاريخ وأرقام لم تكن يوما دربا من خيال".

وفاز الأهلي على الدحيل بهدف دون رد ويواجه بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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