الشحات: الأهم من الهدف هو الفوز على فريق كبير مثل الدحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

إعتبر لاعب ​الأهلي​ ​حسين الشحات​ أن الأهم من تسجيله هدف الفوز في شباك الدحيل القطري (1-0) هو إنتصار فريقه في اللقاء بإفتتاح مشواره في مونديال الاندية المقام في الدوحة.



وصرح الشحات لشبكة "بي ان سبورتس": "الأهم من الهدف أننا واجهنا فريق كبير مثل الدحيل وحققنا الفوز والحمد لله على مكسب مباراة اليوم".

وأضاف: " بايرن ميونيخ أقوى فريق في أوروبا ومن الغد سنعد العدة لمواجهته وبالتوفيق لنا إن شاء الله".

وسيتواجه الأهلي مع بايرن ميونيخ مساء الإثنين المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة مونديال الأندية.