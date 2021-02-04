- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشحات: الأهم من الهدف هو الفوز على فريق كبير مثل الدحيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021
إعتبر لاعب الأهلي حسين الشحات أن الأهم من تسجيله هدف الفوز في شباك الدحيل القطري (1-0) هو إنتصار فريقه في اللقاء بإفتتاح مشواره في مونديال الاندية المقام في الدوحة.
وصرح الشحات لشبكة "بي ان سبورتس": "الأهم من الهدف أننا واجهنا فريق كبير مثل الدحيل وحققنا الفوز والحمد لله على مكسب مباراة اليوم".
وأضاف: " بايرن ميونيخ أقوى فريق في أوروبا ومن الغد سنعد العدة لمواجهته وبالتوفيق لنا إن شاء الله".
وسيتواجه الأهلي مع بايرن ميونيخ مساء الإثنين المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة مونديال الأندية.