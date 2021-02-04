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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب الدحيل: لا الوم اللاعبين على الهزيمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021
اكد صبري لموشي مدرب الدحيل القطري بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات كأس العالم للأندية ان الخسارة لا يتحملها احد من اللاعبين.
وقال لموشي: "كان شرف لنا المشاركة في المباراة الأولى وكنا خجولين خلال الشوط الأول لكن في الشوط الثاني كنا جيدين ولكننا خسرنا".
وأوضح: "في هذه المباريات التفاصيل الصغيرة تحسمها اكتسبنا خبرة لا أشتكي من اللاعبين ولا ألومهم على النتيجة".
واختتم: "ما كان ينقص الدحيل الخبرة في مثل هذه المباريات سنحاول الفوز بالمباراة القادمة".
يذكر أن الدحيل سيواجه أولسان هيونداي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بالبطولة العالمية.