مدرب الدحيل: لا الوم اللاعبين على الهزيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

اكد صبري ​لموشي​ مدرب ​الدحيل​ القطري بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات كأس العالم للأندية ان الخسارة لا يتحملها احد من اللاعبين.



وقال لموشي: "كان شرف لنا المشاركة في المباراة الأولى وكنا خجولين خلال الشوط الأول لكن في الشوط الثاني كنا جيدين ولكننا خسرنا".

وأوضح: "في هذه المباريات التفاصيل الصغيرة تحسمها اكتسبنا خبرة لا أشتكي من اللاعبين ولا ألومهم على النتيجة".

واختتم: "ما كان ينقص الدحيل الخبرة في مثل هذه المباريات سنحاول الفوز بالمباراة القادمة".

يذكر أن الدحيل سيواجه أولسان هيونداي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بالبطولة العالمية.